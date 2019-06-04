Родившая экс-королю Малайзии "Мисс Москва" дала сыну необычное имя

Первенец бывшего монарха появился на счет 21 мая

Обладательница титула "Мисс Москва 2015" и супруга экс-короля Малайии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина родила первенца.

Мальчик появился на свет 21 мая. Родители дали ему необычное на русский слух имя - Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Однако для малазийских традиций оно вполне себе ординарное.

"Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое", - написала в своем Instagram 26-летняя счастливая мать.

Роскошная свадьба Мухаммада и Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Перед торжеством девушка приняла ислам и получила имя Рихана. После церемонии пара улетела в Германию в репродуктивную клинику.

В начале января король Малайзии Мухаммад V внезапно отрекся от престола. Причины своего поступка он не озвучил. В конце января появились, что Мухаммад и Воеводина разводятся, однако представитель Воеводиной опровергла эту информацию.