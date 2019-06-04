Кейт Миддлтон поразила роскошным нарядом на приеме в честь Трампа

Герцогиня блистала в тиаре, принадлежавшей принцессе Диане

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выглядела сногсшибательно на приеме в Букингемском дворце, устроенном по случаю визита американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании.

На торжественном приеме собралось около 170 гостей. Королева Елизавета II и американский лидер выступили с речами. Участников мероприятия угощали ягненком, соболем с клубникой и другими яствами.

Звездой вечера стала 37-летняя Кейт Миддлтон, надевшая длинное белое платье с открытыми руками от Александра Маккуина, который четырежды признавался лучшим британским модельером года. На ней были крупные серьги с сапфирами и бриллиантами, а также тиара "Любовные узелки". Это украшение Елизавета II подарила принцессе Диане на свадьбу в 1981 году.

Кроме того, Миддлтон впервые надела Крест Дамы Королевского Викторианского Ордена, который в апреле ей вручила Елизавета II. Эту награду носят на поясе, проходящем от правого плеча к левому бедру.

Мелания Трамп тоже выглядела шикарно в своем креповом платье от Dior и в белых перчатках до локтей. Тем не менее, как признали фанаты королевской семьи, Миддлтон выглядела лучше, чем супруга Трампа.

Поклонники царской фамилии пришли в восторг от облика герцогини. "Сногсшибательная", "Прекрасная", "Элегантная", "Ослепительная", "Великолепная" - такие комплименты на разных языках получила Миддлтон в соцсетях.

Отметим, что Меган Маркл не пришла на прием во дворец. По официальной версии, герцогиня Сассекская занята хлопотами с новорожденным сыном Арчи, но на самом деле, как говорят, она не захотела видеть американского лидера. Ранее она назвала Трампа женоненавистником, а глава США охарактеризовал ее как злобную женщину.