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США обвинили Россию "в недостаточных усилиях" по делу о крушении MH17

09:25
  • вторник
  • 04 июня 2019

Москва должна отчитаться о проделанной работе

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия недостаточно активно занимается расследованием дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом и не собирается отчитываться о проделанной работе.
Названы имена ответственных за уничтожение MH17

"Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в ее же собственных интересах", - цитирует госсекретаря США "Газета.Ru".

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине чересчур политизировано. По его словам, ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине.

Самолет компании Malaysia Airlines, который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Произошедшее расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов, а также Украины. Согласно их данным, самолет был сбит ракетой "земля-воздух", состоявшей на вооружении в российских войсках.

Между тем, Москва отказалась признавать выводы международных следователей. В российском Минобороны заявили, что лайнер был сбит украинскими военными.

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