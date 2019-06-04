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Напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска пытался сбежать в Японию на плоту

10:11
  • вторник
  • 04 июня 2019

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения

В Южно-Сахалинске заведено уголовное дело по факту нападения на сотрудника мэрии. Пострадавший получил серьезные ранения. Он в больнице, передает "ТВ Центр".

Как сообщают медики, его жизнь вне опасности. Инцидент произошел в понедельник. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как молодой человек неожиданно накинулся на сотрудника администрации. Он успел нанести ему несколько ударов топором. Находившиеся рядом люди задержали мужчину и передали его полиции.

В ходе расследования выяснилось, что нападавший - 31-летний житель одного из сел. Он  пытался попасть на прием к мэру, но его не пустили. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения - заключение под стражу.  Ему инкриминируют "покушение на убийство".

Ранее сахалинец уже попадал в новостные сводки, пишет РИА Новости. В 2018 году он пытался на самодельном плоту уплыть в Японию. Тогда мужчину задержали российские пограничники.

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