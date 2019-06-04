Разоритесь на ремонте: названы самые часто ломающиеся смартфоны

Телефона без изъянов пока еще нет

Эксперты составили рейтинг телефонов, которые москвичи чаще всего сдают в ремонт.

Чаще всего в мастерские попадали смартфоны от Apple (33%), особенно модели iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Обычно ремонта требует батарея, пишет газета "Коммерсант".

Серебро антирейтинга досталось Samsung A5, S3 и A3. У корейцев чаще всего ломается корпус. Бронзу получили китайские смартфоны Huawei, Honor, Xiaomi. За последний год их доля в ремонте выросла на 10 процентов. Главная слабость – экран. Особенно часто ломаются Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Относительно стоимости телефона, самый дорогой ремонт у Xiaomi — 30%, у Samsung — 25% и 13% — у Apple.