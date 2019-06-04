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"Принц из сказки": телезвезда рассказала о трудной судьбе Василия Степанова

10:21
  • вторник
  • 04 июня 2019

Краху его актерской карьеры нашли объяснение

Телеведущая, светская львица Ксения Мерц заявила, что актер Василий Степанов не справился с популярностью, которая свалилась на него после съемок в фильме "Обитаемый остров". 
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До поступления на курсы актерского мастерства при ВГИК Василий Степанов получил специальность учителя физкультуры и работал барменом. По словам Ксении Мерц, Степанову нужно было развиваться в одной из этих профессий. "Когда выдергивают человека совершенно из другой сферы и говорят: "Ты сейчас будешь актером", - а это практически так и получилось, и поскольку он не актер, он этого испытания просто не выдержал. Вот и все. Слабая психика и не те предлагаемые обстоятельства для жизни", - сказала она порталу "Дни.ру", сравнив Степанова с сантехником, который попадает в труппу Большого театра и сходит с ума от необходимости кружиться на пуантах. 

Ксения Мерц выразила мнение, что люди не становятся актерами, а рождаются ими. У Василия Степанова отсутствуют актерский талант и необходимые для этой профессии навыки, отметила светская львица. В частности, у Степанова есть проблемы с речью. "Это просто очень красивый мальчик, такой образ принца из сказки, который достаточно востребован всегда", - заключила Мерц. 

Ранее сообщалось, что у Василия Степанова якобы возникли психологические проблемы после того, как он пережил домогательства на работе и расстался с любимой девушкой. Напомним, что после съемок в "Обитаемом острове" у Степанова больше не было первых ролей. Он почти перестал сниматься в кино, прекратил появляться на публике и решил не общаться с журналистами. По некоторым данным, впавший в депрессию актер живет с мамой и по полгода проводит в психиатрической клинике. 

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