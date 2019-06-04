Зеленского ждет серьезная проверка в Брюсселе

Украина может остаться без европейских кредитов

МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. 4 июня украинский президент посетит Брюссель, чтобы встретиться с руководством Евросоюза и НАТО. А в Киеве тем временем неспокойно. Накануне там прошла масштабная акция протеста после того, как в больнице умер раненный полицейскими пятилетний мальчик, передает "ТВ Центр".

Здание МВД Украины снова в осаде. Речевки, файеры и банки с краской. На стене появилась надпись "убийцы". Представители радикальных организаций действуют в своем стиле. Однако поводом для их выступления на этот раз стала трагедия, которая разыгралась в городе Переяслав-Хмельницком. Там 1 июня был тяжело ранен пятилетний мальчик. В то время когда он играл на детской площадке, неподалеку двое пьяных полицейских устроили стрельбу по банкам. Одна из пуль попала ребенку в голову. Накануне вечером он скончался. Немного поодаль от разбушевавшихся радикалов, киевляне несли к зданию МВД свечи и игрушки. Оба полицейских уже задержаны. Но общество ждет серьезной реакции от руководства ведомства и президента.

Но реакции нет. Как не было ее, и это заметили обозреватели, на пятилетнюю годовщину событий в доме профсоюзов в Одессе. А ведь 2 мая Зеленский уже был избранным президентом. "Растяжки", как их называют украинские журналисты, поджидают его едва ли не на каждом шагу. Обходить пока получается, но со все большим трудом. Вот и накануне пресс-секретарь Зеленского все-таки прокомментировала разрушение националистами памятника маршалу Жукову в Харькове. Но заявление получилось не осуждающее, а скорее в стиле "давайте жить дружно". Что снова вызвало в обществе вопросы.

Сегодня президент Зеленский отправляется в свою первую зарубежную поездку. В Брюсселе он планирует встретиться с руководством ЕС и генсеком НАТО.

"Мы намерены еще раз задекларировать неизменный курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. А также Владимир Зеленский планирует рассказать партнерам из ЕС о том, что реформы в стране продолжаются и ведется абсолютно бескомпромиссная борьба с коррупцией. В ответ президент рассчитывает почувствовать поддержку Европейского союза", - сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Между Киевом и Брюсселем Зеленский сейчас как между двух огней. На родине он обещал улучшить жизнь людей и прежде всего разобраться в грабительскими тарифами для населения. Но ЕС требует от Украины продолжения реформ, в противном случае финансовая помощь будет прекращена, а без нее сейчас никак. Так что этот первый визит в Европу станет для Зеленского и первой серьезной проверкой.

Алексей Платонов, ТВ Центр.