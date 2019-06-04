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Слишком крупные и влиятельные: в США решили наказать Amazon, Apple, Facebook и Google

11:54
  • вторник
  • 04 июня 2019

Компании обвинили в "удушающей конкуренции"

В США начинают масштабное расследование в отношении таких технологических гигантов как Amazon, Apple, Google и Facebook. Американский судебный комитет проведёт проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Как сообщается, главная задача разбирательства - определить, не стали ли эти компании слишком крупными и влиятельными, тем самым угрожая честной конкуренции и интересам потребителей, передает "ТВ Центр".

Технологические гиганты под прицелом юстиции. Вслед за китайской Huawei взор американской Фемиды обратился на домашние корпорации. Против четырех крупнейших компаний, стоимость которых оценивается в сотни миллиардов долларов, готовится масштабное расследование. Работы предстоит столько, что задачи разделили между двумя ведомствами. Деятельность Amazon и Facebook проверит Федеральная торговая комиссия. За Apple и Google возьмётся Минюст. Слишком крупные и влиятельные, нарушают антимонопольное законодательство - к этому сводятся основные претензии.

Детали расследования пока не известны. Руководство опальных компаний дополнительной информацией не располагает и ситуацию не комментирует. Это расследование - не единственная напасть, которая обрушилась на  IT-гигантов. С критикой в их адрес выступили и конгрессмены, причем сразу от обеих партий. Редкий пример единодушия республиканцев и демократов. В Палате представителей готовят собственную проверку. В официальном документе говорится, что она коснется цифрового рынка в целом, а не отдельных компаний. Однако в социальных сетях законодатели признаются, что главной мишенью станут всё те же.

"Регуляторы обязаны делать больше, чем просто заявлять о злоупотреблениях технологических гигантов. Их хищнические действия требуют строгого и жёсткого расследования, а также антимонопольных мер. Это дело об удушающей конкуренции, достойное войти в учебники. Amazon, Apple, Google и Facebook накопили горы частных данных и приобрели огромное влияние на рынке. Они больше не имеют права на наше доверие. Нужно положить конец их безнаказанности", - заявил сенатор Ричард Блументал.

В ближайшее время главам IT-компаний, видимо, придется отчитываться перед законодателями. В конгрессе готовятся к проведению слушаний по делу о недобросовестной конкуренции. На этом фоне акции корпораций стремительно падают в цене. Однако эксперты сомневается, что причина столь масштабной кампании, направленной против гигантов отрасли, только в нарушении антимонопольных законов. 

Дональд Трамп не раз обвинял корпорации в поддержке своих политических конкурентов. Якобы технологические компании слишком сильно влияют на избирателей и перетягивают голоса в пользу демократов. К примеру, Google, по мнению президента, не показывает положительные новости о нем в поисковых запросах,а Facebook публикует фейковую информацию.

Кристина Мамиконян, ТВ Центр.

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