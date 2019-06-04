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Захарова поддела Зеленского: на призыв к украинцам вернуться домой отозвался лишь Саакашвили

10:22
  • вторник
  • 04 июня 2019

Крымчане все сказали в 2014 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возврате Крыма.
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"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - заявила Захарова НСН. Напомним, что Крым вошел в состав России по результатам мартовского референдума 2014 года.

Своей первой задачей на посту президента Владимир Зеленский считает возвращение Крыма и Донбасса под юрисдикцию Украины.

Во вторник, 4 июня, украинский лидер приедет в Брюссель, где намерен обсудить с ЕС и НАТО "стратегию по возвращению Крыма". Эта поездка станет первым зарубежным визитом Зеленского в качестве президента Украины.

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