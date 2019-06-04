Трамп опростоволосился на приеме у Елизаветы II (видео)

Президент США несколько раз нарушил протокол

Начинается второй день государственного визита Дональда Трампа в Великобританию. В ближайшие часы президент США проведёт переговоры с Терезой Мэй, покидающей пост премьера. В первый день Трампа ждал холодный приём. У Букингемского дворца, где проходил торжественный банкет, тысячи людей вышли на массовую акцию протеста. Во время общения с королевой Елизаветой II глава Белого дома в очередной раз нарушил протокол.

Вертолеты американского президента британцы встречают неприличными жестами и призывами убираться домой. Такая буря негативных эмоций не только потому, что именно британским подданым придется оплачивать из своего кармана визит американского президента. Беспрецедентные меры безопасности обойдутся местным налогоплательщикам примерно в 30 миллионов долларов. Еще больше англичан злит то, что высокопоставленный гость ведет себя как дома и пытается навязать свои правила игры всему миру, передает "ТВ Центр".

"Я думаю, что он представляет угрозу для всего мира: его внешняя политика, поведение, его заявления по поводу женщин, изменения климата, строительства стены, мусульман. Его нельзя было приглашать сюда, он не должен находиться в Букингемском дворце. Не успел он прибыть в Лондон, как уже оскорбил нашего мэра", - заявил один из митингующих.

В чопорной Англии Трамп действительно сразу повел себя как слон в посудной лавке. Назвал жену принца Гарри герцогиню Сассекускую то ли злобной, то ли противной, мэра Лондона - глупым, недоброжелательным отмороженным неудачником, неспособным понять, какое счастье сулит приезд самого американского президента.

А в ходе торжественных церемоний хозяин Белого дома продемонстрировал не только незнание этикета и традиций Соединенного Королевства, но и плохую память. Не изменяя своим фамильярным привычкам, похлопал по плечу принца Чарльза, а во время королевского банкета грубо нарушил протокол и тронул Елизавету II за спину. До этого миллиардер и бывший шоумен рассмешил королеву благодарностями за прекрасную погоду.

"Ваше Величество, для Меланьи и меня это большая честь быть вашими гостями во время этого исторического государственного визита. Спасибо вам за гостеприимство, за эту прекрасную погоду", - заявил лидер США.

А вот самому Трампу в первый день визита явно было не до смеха. Слишком много непонятных церемоний, в которых он не удосужился разобраться, а потому отличился сразу несколько раз. Во время осмотра роты почетного караула запутался, когда и за кем нужно идти. Хорошо, что рядом был впитавший все эти формальности с детства принц Чарльз. А когда Елизавета лично знакомила американского президента с артефактами из монаршей коллекции, связанными с США, мало того, что гость не всегда слушал и скорее позировал перед камерами, так он еще умудрился не узнать свой собственный подарок королеве Великобритании - оловянную статуэтку лошадки, которую сам же преподнес Ее Величеству в ходе своего прошлогоднего визита.

Формальный повод для этого вояжа в Лондон 75-летие со дня высадки союзников в Нормандии. Во время торжественных речей Дональд Трамп и Елизавета II нахваливали свои страны за победу над фашистской Германией в прошлом и клялись в вечной дружбе на будущее.

Первый день визита в Лондон, видимо, оказался самым сложным для американского лидера: слишком много церемоний, слишком много формальностей и торжеств. Зато 4 июня Трамп полностью окажется в своей стихии и сможет без красивых слов и витиеватостей напрямую озвучивать то, зачем он и приехал. На вторник запланирована встреча с Терезой Мэй и главами крупнейших компаний США и Великобритании. В вопросах Брекзита Трамп склоняет своего главного союзника -Англию - к жесткому разводу без отступных. В качестве компенсации обещает якобы выгодную сделку с Вашингтоном.

Запланированная встреча американского лидера с Терезой Мэй станет последним разговором Трампа с ней в качестве премьера. Впрочем, он уже решил, с кем будет вести переговоры в дальнейшем. Торгуясь с британскими политиками и бизнесменами относительно сделок Лондона с Вашингтоном, глава Белого дома явно будет просить взамен поспособствовать назначению на должность главы кабмина своего фаворита - экс министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".