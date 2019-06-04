Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

Президент отметил большой вклад мусульманских организаций в развитие России

Мусульмане всего мира 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам. Верующих в России поздравил Владимир Путин. Президент отметил большой вклад мусульманских организаций в развитие нашей страны. С утра во всех мечетях состоялись праздничные намазы.

На общую молитву только у Исторической мечети в Москве собрались десятки тысяч человек. Они уверены, что этот призыв перевернет очередную страницу в книге их жизни. Позади священный месяц Рамадан. 30 дней поста, когда от рассвета до заката нужно было держать в строгости тело и душу. Молить о прощении грехов. Именно в этом смысл Рамадана в исламе. А сегодняшний день Ураза-байрам - не просто праздник разговения, это шанс начать новую жизнь в мире и согласии.

"Мусульман я от всего сердца поздравляю с этим благословенным праздником. Пусть Аллах примет их искренние поклонения в месяц Рамадан. Пусть будет благословен этот праздник. Мира всем россиянам и всем людям доброй воли", - сказал имам Исторической мечети Рамиль Садыков.

Мусульманское сообщество огромно. Только в столице на праздничный намаз пришли четверть миллиона человек. Для размещения всех желающих открыли дополнительные площадки. А в поздравлении главы совета муфтиев России речь идет о двух миллиардах мусульман по всему миру. Правила для всех одинаковы. На общую молитву нужно прийти на рассвете, с чистыми помыслами и самому во всём чистом. Этот день особый, говорят верующие. Он объединяет.

Сегодня молятся не только о прощении грехов. О здоровье, согласии и прекращении войн в мусульманских странах. Верующие говорят, что любую болезнь можно вылечить. Главное - чтобы у каждого были добрые помыслы. И неважно, где этот человек родился и где он сейчас живет.

После молитвы - забота о ближних. По древней традиции, верующие стараются накормить тех, кто в этом нуждается.Закупают продукты на рыках и в магазинах, раздают неимущим. И лишь затем сами садятся за богато накрытый стол. Праздник продлится три дня. А самые стойкие могут поститься еще целую неделю.

Ольга Стрельцова, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".