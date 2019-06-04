Он оснащен 20 аппаратами "искусственная почка"

В Архангельске открылся новейший центр гемодиализа. Он разрешит одну из самых острых проблем в сфере здравоохранения в регионе. Новый центр оснащён 20 аппаратами "искусственная почка". А уже в ближайшее время их количество увеличат до 34.

Город только просыпается, а в Центре гемодиализа медперсонал уже принимает первых пациентов. Первых в своей истории. Взвешивание, подключение к аппаратам по очистке крови. Кто-то сразу достает книги, наушники, кто-то – осматривается в новом зале, передает "ТВ Центр".

Елена Бубликова, пациентка из города Новодвинска, страдающая болезнью почек много лет, буквально считала недели до открытия. "Больных почечной недостаточностью очень много. Мест катастрофически не хватает. Поэтому очень рада, что они открылись", - рассказала она.

Гемодиализ – то есть очистку крови – назначают пациентам с диагнозом хроническая почечная недостаточность. Жизненно необходимая процедура длится от четырех до пяти часов. Повторять ее нужно трижды в неделю.

Сейчас в Центре гемодиализа установлены 20 "искусственных почек". В первый же день работы все койки заняты. Помещение позволяет увеличить количество аппаратов на 14 штук, а значит число пациентов обязательно вырастет.

На дежурстве в три смены – больше 20 специалистов. И если медсестры стажировались в самом Архангельске, то врачи в течение четырех месяцев повышали квалификацию и учились работать с немецким оборудованием в Москве и Санкт-Петербурге. Аппараты – новейшие по мировым меркам, стоимость каждого около двух миллионов рублей. Важное значение играет и местоположение центра - он находится вблизи от переправ к другим городам и поселкам.

"Архангельская область очень специфична. Она очень протяженная вдоль Белого моря. И очень много островных территорий, поэтому сюда в Архангельск в центр, как правило приезжают пациенты их близлежащих населенных пунктов", - пояснила директор территориального фонда ОМС Архангельской области Наталья Ясько.

Специалисты объясняют, если бы открытие медучреждения затянулось на несколько месяцев, в других больницах отделения гемодиализа вынуждены были бы принимать пациентов по ночам. Теперь же проблема с оказанием этого вида медицинской помощи решена на 10 лет вперед.

Егор Киселев, "ТВ Центр"