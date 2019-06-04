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"Как вы мне все надоели": у Алсу сдали нервы после скандала на "Голосе"

11:03
  • вторник
  • 04 июня 2019

Певица сравнила хейтеров со зверями

Певица Алсу назвала гиенами людей, которые критикуют ее за предполагаемое вмешательство в голосование на шоу "Голос. Дети". Артистка также потребовала от хейтеров отстать от ее семьи. 
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Алсу опубликовала фото и видео из Казани, где она устроила благотворительный концерт в пользу больных детей. На сцену певица вышла вместе со своими дочками - Сафиной и Микеллой. Алсу напомнила, что 29 апреля ее младшая дочь передала один миллион рублей, выигранный на шоу "Голос. Дети", в Фонд имени Анжелы Вавиловой, который помогает больным лейкемией детям. 

Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни восхитились талантами и добротой Алсу, а другие набросились на нее с критикой. "Вот именно из-за таких, как семейка Алсу, у людей и нет денег", "Народ не дурак и не забудет накрутку голосов", "Украденный миллион отдать на благотворительность" - написали юзеры, некоторые из которых не поскупились на бранные слова в адрес певицы и ее родных. 

Как пишет "Комсомольская правда", после очередного злобного комментария Алсу написала: "Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены".  Эти слова вызвали новый поток оскорблений. 

Напомним, последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

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