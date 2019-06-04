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Зеленский потерял сон из-за работы

11:19
  • вторник
  • 04 июня 2019

Президент не выходит из кабинета раньше 22:00

Первый заместитель главы администрации президента Украины Сергей Трофимов рассказал о рабочем графике Владимира Зеленского.
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Глава государства работает по 15 часов в сутки. Он приезжает раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит после 22:00, пишет "Газета.Ru". Рядовые сотрудники приезжают к 8:30, чтобы в 9:00 начать полноценно работать.

"Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", - рассказал Трофимов, добавив, что Зеленскому важно завоевать доверие людей.

Спортзал находится прямо в здании президентской администрации. Обычно Зеленский тренируется с руководителем администрации Андреем Богданом. Несколько дней назад он опубликовал фотографию на фоне тренажеров и гантелей.

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