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Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ

11:37
  • вторник
  • 04 июня 2019

Похороны бойца пройдут в четверг

Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорском районе Подмосковья.

"Задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Расследование дела ведет центральный аппарат СК по двум статьям - "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Трагедия произошла 1 июня возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Проходя мимо бара Белянкин заметил, как толпа молодых людей избивает двух мужчин и сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате восемь человек набросились на бойца ГРУ с ножом. Прибывшие на место драки медики не смогли его спасти. Один из прохожих, за которого заступился экс-спецназовец ГРУ, сейчас находится в реанимации.

Белянкину было 35 лет. Имел звание ефрейтора, бывал в командировках в Сирии. Несколько месяцев назад он ушел из ГРУ, отслужив по контракту четыре года. Его похоронят в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище.

Видео: установлена личность подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

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