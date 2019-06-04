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Умерла первая леди Израиля Нехама Ривлин

12:07
  • вторник
  • 04 июня 2019

Она долгое время боролась с болезнью легких

Во вторник в возрасте 73 лет умерла супруга президента Израиля Реувена Ривлина — Нехама Ривлин. В последние года она страдала болезнью легких.

В начале года первая леди Израиля перенесла операцию по трансплантации легкого из-за легочного фиброза, пишет РИА Новости. "Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Однако сегодня Нехамы не стало. 5 июня ей могло бы исполнится 74 года. Реувен Ривлин и Нехама прожили в браке 48 лет, у них родились трое детей. 

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