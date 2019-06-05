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Что категорически нельзя делать в Вознесение Господне

08:12
  • среда
  • 05 июня 2019

В этот день Иисус Христос вознесся на небеса

Вознесение Господне - один из 12 наиважнейших после Пасхи праздников в православии. В этот день верующие вспоминают о том, как Иисус Христос завершил свой земной путь.
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Согласно библейскому преданию, на 40 день после своего чудесного воскресения Христос попрощался с апостолами на Елеонской горе в Иерусалиме и вознесся на небеса на облаке. "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо", - предрекли ангелы второе пришествие сына божьего. Если верить Библии, свое вознесение Иисус Христос предсказал еще до своей смерти на кресте.  

В славянской народной традиции Вознесеньев день знаменовал собой переход к лету. Славяне в этот день жгли костры и водили хороводы. В церковном же календаре праздник появился около IV века. Его отмечают на 40-й день Пасхи, причем он всегда приходится на четверг. В нынешнем году Вознесение Господне выпадает на 6 июня. 

В этот день Церковь не рекомендует православным заниматься тяжелым физическим трудом. Запрещается убираться дома и работать в огороде. Лучше направить свою энергию в другое русло - посетить храм или встретиться с родными. 

Люди верят, что в период между Воскресением и Вознесением Иисус ходил по улицам Иерусалима в образе нищего. Поэтому религиозные люди во время праздника стараются не выбрасывать мусор из дома и не плевать на землю - а то вдруг попадешь в спасителя. Кроме того, нежелательно отказывать беднякам, которые просят у вас милостыню. 

С самого утра на Вознесение Господне в православных храмах проводится торжественная служб. Из храмов выносят плащаницы - ткани с изображением Христа. Начиная с этого дня, православным запрещается приветствовать друг друга фразой "Христос Воскрес". 

Вознесение Господне считается радостным праздником, поскольку он поддерживает в людях надежду на второе пришествие Христа. Поэтому в этот день нельзя думать о плохом, грустить и тосковать. Категорически запрещено ругаться и затаивать обиду на своих близких. Уместнее размышлять о Царстве Небесном и об умерших родственниках, которые должны воскреснуть перед возвращением Иисуса на землю. 

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