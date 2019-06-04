Эксперты советуют в жару пить сок

Напиток способен восполнить потерю солей

Лучшим напитком для утоления жажды в жару является яблочный сок, разбавленный водой в два раза.

Такой напиток не только поможет человеку утолить жажду, но и восполнит солевой баланс, что, в свою очередь, нормализует давление и все обменные процессы, считает руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

При этом злоупотреблять соками не стоит, отметила эксперт. "Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки", - рассказала Хомич.

Лучше всего пить кислые или овощные соки, пишет "Российская газета". В жару не стоит пить свежевыжатые соки, так как в них быстро размножаются микроорганизмы.