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"Быть жирненьким еще и неудобно": Ягудин поразил признаниями

13:23
  • вторник
  • 04 июня 2019

Фигурист никогда не расстается с протеиновым батончиком

Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о нетерпимом отношении к полным людям, однополой любви и религии.  

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39-летний Алексей Ягудин, который после завершения спортивной карьеры стал работать на ТВ, признался, что он плохо относится к бодипозитивизму. "Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким еще и неудобно", - цитирует его "СтарХит". По словам спортсмена, он постоянно носит с собой протеиновый батончик, чтобы всегда можно было утолить голод без вреда для желудка и фигуры. 

Как оказалось, Алексей Ягудин неодобрительно относится не только к полным людям, но и к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Он бы не хотел, чтобы его дочки со временем вступили в брак с женщинами. "Лет через двадцать в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется", - заявил фигурист. Кстати, недавно маленькая дочка обидела его, обозвав ослом. 

Ягудин сделал еще одно неожиданное признание. Он заявил, что никогда бы не стал смотреть православный телеканал, поскольку является атеистом. 

Алексей Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Первая их дочь родилась в 2009 году, а вторая - в 2015. 

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