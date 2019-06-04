ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

14:58
  • вторник
  • 04 июня 2019

Она затронет более 37 миллионов человек

Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. 
Программа рассчитана на период до 2025 года, передает "ТВ Центр".

Главная задача - повысить уровень жизни россиян. Это касается сферы медицинской помощи, социального обеспечения, образования, развития инфраструктуры, в том числе транспортной, а также расширения рынка труда. Изменения затронут 37 миллионов человек.

"Будем, конечно, заниматься и жилищным строительством, благоустройством сельских территорий. будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры. Я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, и, конечно, развитие интернета. Все эти вопросы нужно решать, поскольку село здесь существенно отстает от города. В программу заложены весьма значительные средства. Это и федеральные средства, и средства внебюджетные. Средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах", - заявил Дмитрий Медведев.

Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.