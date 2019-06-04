Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Она затронет более 37 миллионов человек

Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Программа рассчитана на период до 2025 года, передает "ТВ Центр".

Главная задача - повысить уровень жизни россиян. Это касается сферы медицинской помощи, социального обеспечения, образования, развития инфраструктуры, в том числе транспортной, а также расширения рынка труда. Изменения затронут 37 миллионов человек.

"Будем, конечно, заниматься и жилищным строительством, благоустройством сельских территорий. будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры. Я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, и, конечно, развитие интернета. Все эти вопросы нужно решать, поскольку село здесь существенно отстает от города. В программу заложены весьма значительные средства. Это и федеральные средства, и средства внебюджетные. Средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах", - заявил Дмитрий Медведев.