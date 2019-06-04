Boeing-737 вернулся в Москву из-за разгерметизации

Самолет летел в Берлин

Самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, вылетевший в Берлин, вернулся в столичный аэропорт "Внуково".

По предварительным данным, произошла разгерметизация борта. "Ситуация произошла в воздухе, а не на перроне", - сообщили агентству URA.RU в пресс-службе аэропорта Внуково.

Самолет благополучно сел. Дальнейшая информация уточняется.

Накануне пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, следовавший по маршруту Уфа-Сургут, не смог вылететь из аэропорта отправления из-за поломки подкрылков. На борту находились 123 человека, они вылетели резервным рейсом.