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Boeing-737 вернулся в Москву из-за разгерметизации

13:12
  • вторник
  • 04 июня 2019

Самолет летел в Берлин

Самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, вылетевший в Берлин, вернулся в столичный аэропорт "Внуково".
Авиакомпания Utair объявила об угрозе прекращения работы

По предварительным данным, произошла разгерметизация борта. "Ситуация произошла в воздухе, а не на перроне", - сообщили агентству URA.RU в пресс-службе аэропорта Внуково.

Самолет благополучно сел. Дальнейшая информация уточняется.

Накануне пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, следовавший по маршруту Уфа-Сургут, не смог вылететь из аэропорта отправления из-за поломки подкрылков. На борту находились 123 человека, они вылетели резервным рейсом.

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