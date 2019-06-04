Подозреваемого в убийстве экс-спецназовца ГРУ поймали в самолете

На допросе он был немногословен

Следственный комитет опубликовал видео допроса одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Мужчина неохотно отвечал на вопросы следователей. Можно только разобрать, что он родился 13 октября 1977 года. По данным Telegram-канал Baza, мужчину задержали в салоне воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.

Убийство Никиты Белянкина произошло 1 июня возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Группа мужчин набросилась на него с ножом, когда тот захотел защитить прохожих. Белянкин получил несколько ударов ножом и скончался. Один из прохожих, за которого заступился экс-спецназовец ГРУ, сейчас находится в реанимации.

Белянкину было 35 лет. Имел звание ефрейтора, бывал в командировках в Сирии. Несколько месяцев назад он ушел из ГРУ, отслужив по контракту четыре года. Его похоронят в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище.

Расследование дела ведет центральный аппарат СК по двум статьям - "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".