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Юбилей "Активного гражданина" посетили более миллиона человек

13:41
  • вторник
  • 04 июня 2019

Проект отпраздновал пятилетний юбилей

Юбилей "Активного гражданина" посетили более миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, передает ТВЦ.RU.

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Празднование 5-летия проекта проходило с 1 по 3 июня на 13 площадках по всей Москве. Центральной стал Парк Горького.

"Активный гражданин" появился в 2014 году по инициативе правительства Москвы в качестве площадки для проведения открытых голосований, опросов, сбора мнений и оценок граждан в электронной форме. За 5 лет к проекту присоединились более 2,2 миллиона москвичей, прошло почти 4 тысячи голосований. 

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