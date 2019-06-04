Подмосковный инспектор спас из огня пенсионера, его внучку и кота

Пожар произошел в Орехово-Зуеве

При пожаре в доме в Орехово-Зуеве людей удалось спасти благодаря инспектору ДПС Андрею Анохину. Он возвращался домой со службы и заметил дым, который буквально валил с балкона на четвёртом этаже. Счёт шёл на секунды - полицейский быстро поднялся и вошёл в горящую квартиру.

Старший лейтенант полиции Андрей Анохин сейчас хоть и в форме, но не при исполнении. Просто в этом подъезде живут люди, обязанные ему жизнью. Инспектор ДПС сориентировался моментально. Попросил зевак вызвать пожарных, а сам ринулся внутрь, на четвертый этаж. Услышав за дверью кашель, понял: горит именно здесь.

"Когда дверь открыли, я увидел только ногу и инвалидное кресло в клубах дыма. Я открыл побольше дверь. Взял его, вытащил на лестничный проем - инвалида. Спросил, есть еще кто в квартире? Сказал, да, еще маленькая девочка", - рассказывает старший лейтенант полиции, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ОГИБДД МУ МВД России "Орехово-Зуевское" Московской области Андрей Анохин.

Улыбчивая девочка показывает Андрею, как родному, единственную царапину. О том, что он дважды пытался найти её в пылающей квартире, Андрей ребенку не рассказывает. Даже отец девочки с трудом воспринимает все подробности.

Но и это еще не всё. Вытаскивая из подъезда человека на коляске и девочку, Андрей успел обзвонить всех соседей, чтобы разбудить и предупредить. В это время во двор уже въезжали пожарные. А девочка слезно молила: спасите кота. Он там, в квартире. Пришлось опять подниматься.

"У одного из сотрудников пожарной службы кот был на руках. Я к нему подошел, сказал: девочка плачет, просит кота. Я ей обещал, что я его сейчас принесу", - рассказывает Андрей.

И ведь принес. Теперь он лежит себе спокойно, будто осознавая: он - третья спасённая жизнь. Одним - добрым человеком.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".