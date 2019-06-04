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Подари жизнь: на лечение маленького Вани собрали больше ₽3 млн

15:23
  • вторник
  • 04 июня 2019

У мальчика — нейробластома, ему требуется терапия препаратом последнего поколения

Более 3 миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение Вани Решетникова. Накануне мы рассказали, что мальчику срочно требуется помощь.

У ребёнка нейробластома. Ваня мужественно перенёс несколько курсов химиотерапии, но болезнь пока не отступает. Шанс на выздоровление есть, но сначала нужно пройти лечение препаратом последнего поколения. Он стоит 900 тысяч рублей.

Поскольку удалось собрать в три раза больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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