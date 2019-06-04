Власть борщевиков: как Москва борется с ядовитым "королем сорняков"

Вреда от ядовитый травы больше чем пользы

"Король сорняков", "ядовитый убийца" — лишь некоторые из эпитетов, которыми награждают это растение. На латыни он называется гераклеум, в честь Геракла, за внушительные размеры и особую силу. А по-русски прозаически – борщевик. Но никакого борща с ним не сваришь. Зато проблем не оберёшься.

Массивные листья стремятся к солнцу, закрывают другие растения. Борщевик завоевывает метр за метром. И вытесняет деревья и кустарники. Пару лет назад здесь была прогулочная дорожка вдоль воды. Сейчас - джунгли. Люди сюда не ходят. Чтобы гулять близ речки Очаковки надо быть слишком храбрым или несведущим. По обеим сторонам растет борщевик - агрессивное растение, чей сок может нанести серьёзный вред здоровью.

"Главная задача - не допускать попадания сока на кожу. А если уж что-то случилось, в первую очередь, промокнуть, протереть, укрыть от солнца", - объясняет руководитель общественного объединение "Антиборщевик" Мария Попова.

Если этого не сделать, гарантирован серьезный ожог. Ядовиты не только сок, но еще пыльца и роса растения. Видов борщевика - около семи десятков. А вред окружающей среде и людям одинаково ощутимый. Кто ждать помощи устал, взялись за лопаты.

Москва. Улица Лобачевского. Борщевик подобрался вплотную к детской площадке. Активисты-общественники выходят на охоту. Выкопанный борщевик можно оставить на траве. Засохшее растение уже не опасно. Но далеко не везде можно справиться вручную. В идеале, за распространением борщевика должны следить не только граждане. Но они попросту не знают где искать поддержки.

В управе района разъяснили: вся необходимая информация о том, где чья земля, имеется. Москвичам предложили простой путь - сообщить о растении в управу. Дальше уже дело техники!

"В случае, если жители выявляют побеги борщевика, необходимо срочно обратиться в управу. У нас круглосуточно доступен телефон. И управа силами балансодержателя территории будет проводить необходимые работы по удалению борщевика", - говорит первый замглавы управы района Раменки по вопросам ЖКХ и благоустройства Андрей Предко.

Борщевик завезли в нашу страну еще вначале 50-х как кормовое растение. Но вскоре от этих планов отказались. С тех пор борщевик продолжает самостоятельное путешествие по городам и весям.

Семена переносят на одежде, обуви, они попадают на автомобильные покрышки. Миграции не избежать.

"Замечательное средство борьбы - газонокосилка. Раз в неделю. Замечательное средство борьбы - выкапывание верхушек растений. Но я, как сельхозпроизводитель, — сторонник гербицидов", - заявляет автивист объединения "Антиборщевик" Денис Поляков.

Химическая обработка - способ действенный, но запрещённый вблизи водоёмов. Общественники используют лопаты.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычев. "ТВ Центр", Москва.