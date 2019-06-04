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Крупнейшая выставка пионов и ирисов открылась в "Аптекарском огороде"

15:43
  • вторник
  • 04 июня 2019

Посетители увидят больше 500 сортов этих растений

Роскошные, яркие, благоухающие — в "Аптекарском огороде" расцвели пионы и ирисы, таких больше не увидишь нигде. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На фестиваль привезли десятки сортов и разместили в вазах на длинных столах. У некоторых цветов посетители просто замирают, рассматривая каждый лепесток. Даже обильный, полив не пугает ценителей красоты. За месяц, который длится фестиваль, можно будет увидеть уникальные экземпляры, в том числе и жёлтые травянистые пионы, а ещё белые гибриды из Голландии.

Композицию дополняют ирисы, многие оказались в Москве впервые.

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Выставка пионов и ирисов в "Аптекарском огороде"
Выставка пионов и ирисов в "Аптекарском огороде"
Выставка пионов и ирисов в "Аптекарском огороде"
Выставка пионов и ирисов в "Аптекарском огороде"
Выставка пионов и ирисов в "Аптекарском огороде"
Выставка пионов и ирисов в "Аптекарском огороде"
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