Пресс-секретарь Зеленского угодила в международный скандал

Юлия Мендель спровоцировала "конфликт интересов"

Молодая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель серьезно подставила своего бывшего работодателя – газету The New York Times.

Так получилось, что издание опубликовало несколько статей Мендель в то время, как она тайно подала заявку на участие в конкурсе на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. В результате получился "серьезный конфликт интересов", пишет "Обозреватель".

"Если бы она сообщила редакторам об этой заявке, то они бы не поручали ей эту задачу, а мы бы немедленно прекратили сотрудничество", - заявил руководитель пресс-службы газеты The New York Times Ари Беваскуа.

Накануне Зеленский подписал указ о назначении Юлии Мендель своим пресс-секретарем. До этого девушка работала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "Интер", сотрудничала с украинскими подразделениями Forbes и Politico, несколько лет она работала с New York Times.