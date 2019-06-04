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Принц Гарри развлек дочь Трампа за спиной у Меган Маркл

14:38
  • вторник
  • 04 июня 2019

Как говорят, Гарри и Иванка сидели рядом во время обеда

СМИ обсуждают поведение принца Гарри и Иванки Трамп, старшей дочери и советницы лидера США, на приеме в Букингемском дворце по случаю визита Дональда Трампа. 

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Принц Гарри не явился на вечерний банкет, устроенный в честь Трампа, зато он посетил официальный обед с американским президентом. Мероприятие проходило за закрытыми дверями. По слухам, герцог Сассекский, который оставил жену Меган Маркл дома с новорожденным ребенком, сидел рядом с Иванкой Трамп. 

Как пишет Daily Express, принцу пришлось некоторое время развлекать президентскую дочку. Во всяком случае, фотографам удалось заснять Гарри и Иванку вместе. О чем они беседовали, пока остается загадкой. 

Напомним, что герцогиня Сассекская не пришла на прием по случаю визита Трампа. По официальной версии, Маркл занята с ребенком. Но ходят слухи, что жена Гарри просто не пожелала встречаться с американским лидером, который назвал ее гадкой после того, как она обозвала его женоненавистником. 

Как говорят осведомленные источники, из-за конфликта между Меган Маркл и Дональдом Трампом принц Гарри чувствовал себя не в своей тарелке на торжественном приеме. Наследник престола якобы старался держаться подальше от лидера США и его супруги, когда они рассматривали королевскую коллекцию. "Он стоял в самом конце комнаты все время и выглядел абсолютно незаинтересованным", - рассказал очевидец.  

Видео: Кейт Миддлтон в тиаре на приеме в Букингемском дворце 
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