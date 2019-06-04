Любительница эпатажа на тропе войны: как живет вдова после смерти Децла

Юлия Киселева умеет удивлять

Модель и художница Юлия Киселева, которая стала известна в качестве жены рэпера Децла, находится под пристальным вниманием прессы. Девушка будоражит общественность необычными фотографиями, странными высказываниями и перебранками с интернет-пользователями.

Юлия Киселева, которая родилась в Нижнем Новгороде в 1986 году, работает в модельном бизнесе. Она интересуется живописью, фотографией и экспериментальным театром. Девушка увлекается разными духовными практиками (в основном буддистского толка), занимается йогой и очень много читает. Если верить Киселевой, то в мае она проглотила 25 художественных книг.

Судя по ее странице в Instagram, вдова Децла - человек творческий и неординарный. Летом 2018 года Юлия выкладывала свои фотографии в маске розового кролика, а с недавних пор она стала делиться картинами российской арт-группы Doping-pong, участники которой создают объекты в жанре digital art. Своих подписчиков она регулярно удивляет высказываниями разной степени глубокомысленности. "Есть только настоящее, и это все, что у вас когда-либо будет. Живите здесь и сейчас и радуйтесь жизни", - написала она на днях.

Киселева довольно часто переписывается со своими подписчиками. Иногда она миролюбиво расспрашивает людей об их интересах, а иногда устраивает интернет-перебранку с теми, кто решается ее покритиковать. Недавно, например, одна юзерша возмутилась тем, что Киселева порой пишет в соцсети на английском языке. "Заткнись и танцуй", - ответила ей вдова Децла, процитировав припев одной из песен американской рок-группы Walk the Moon.

После смерти Децла и публичного конфликта с его родителями Юлия Киселева удалила свой аккаунт в Instagram, но затем снова вернулась в соцсеть. Если судить по ее постам, то возникает впечатление, что жизнь девушки особо не изменилась после смерти любимого мужчины. Те же экстравагантные фотографии, те же туманные высказывания о жизни. Некоторые интернет-пользователи даже взяли на себя смелость критиковать ее за то, что она якобы неправильно скорбит. Вместо того чтобы постить картинки, лучше бы подумала о сыне и наладила отношения с родителями Децла - с таким посылом обращаются к ней многие люди.

Однако Юлия Киселева продолжает эпатировать публику. Эксперт по религиозным культурам Александр Невеев изучил страничку девушки в Instagram и пришел к выводу, что она изо всех сил пытается быть оригинальной и что такое поведение может нанести вред ее 13-летнему сыну Антонию. "К сожалению, очень часто бывает, что такого рода матери или попадают в секту, или создают секты", - заявил Невеев.

Клинический психолог Александр Державин, в свою очередь, предположил, что с помощью своего аккаунта Киселева намерена заработать денег. "По законам развития объективного внимания, наступит момент, когда появится рекламодатель, который предложит ей крупный (относительно ее блога) контракт - и она будет счастлива, потому что сможет закрыть расходную часть на реализацию своего проекта в Instagram", - сказал эксперт.

По всей видимости, Юлия Киселева действительно нуждается в финансах. Не так давно сын Децла сообщил, что его мама "еле-еле перебивается без денег". Киселева отказалась примириться с родителями покойного мужа, отвергла их финансовую помощь и съехала вместе с сыном с квартиры, в которой они жили с рэпером. Экстравагантная модель заявила, что Александр и Ирина Толмацкие хотят отобрать у нее ребенка и присвоить себе музыкальное наследие рэп-исполнителя. По ее словам, родители Децла объявили ей войну.

Между тем Александр Толмацкий сообщил, что невестка настраивает внука против него и запрещает им видеться. Он также опубликовал информацию, согласно которой Децл и Юлия Киселева не состояли в официальном браке, а в свидетельстве о рождении Антония в графе "отец" зияет пустота. "С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Я даже не знаю, где они", - признался Толмацкий. Нет никаких сомнений, что вялотекущая война между родными скончавшегося рэпера продлится еще долго.

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля из-за сердечной недостаточности.

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