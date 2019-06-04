Какие продукты нельзя есть детям

Российских детей призвали оградить от сосисок и макарон

В России детям лучше не есть различные сладости, консервы, сосиски, макароны и другие мучные изделия. Такой совет родителям дала член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.

По ее словам, если ребенок привыкнет к еде, которая содержит "быстрые" углеводы, ему будет очень сложно отвыкнуть от нее во взрослом возрасте. "А если он не может ограничивать психологически, то у него потом возникают различные заболевания, в том числе заболевание сахарным диабетом и так далее", - приводит слова Шараповой АГН "Москва".

В марте этого года "Росконтроль" проверил качество сосисок из российских магазинов. Специалисты забраковали множество известных брендов. По результатам исследования ни один образец не был рекомендован к употреблению.