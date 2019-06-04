У нее даже друзей больше!: девушка устроила истерику родителям из-за вечеринки для собаки

Во дворе накрыли фуршет и соорудили полосу препятствий

Американская семья организовала вечеринку в честь дня рождения собаки, но так, что их родная дочь взревновала.

Муж с женой соорудили на заднем дворе полосу препятствий, позвали четырехлапых друзей домашнего любимца, а также накрыли стол с собачьими угощениями и, внимание, барбекю. Животные резвились на полянке, лазили через трубу и лакомились угощениями.

"Ничто так не бесит, как тот факт, что у собаки больше друзей и круче вечеринка в честь дня рождения, чем у меня в детстве", - написала расстроенная дочь.

Некоторые пользователи социальных сетей поддержали девушку и посоветовали не обижаться. Другие умилились происходящим.

"Я был бы счастлив, если на день рождения мне бы просто позволили наблюдать за собаками, бегающими через тоннель весь день", - Написала Debbie Emery.

"Эти собаки выглядят так, будто действительно знают, что они сейчас у них вечеринка", - отметил Lebrent Speed.