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Путин открыл памятник героям Сопротивления в концлагерях

15:39
  • вторник
  • 04 июня 2019

Мужество узников позволило сломить нацистскую "машину уничтожения"

Владимир Путин во вторник посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Там президент открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.

По словам Путина, важно сохранять память о героях, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Происходившее с еврейским народом в годы Второй мировой войны глава государства назвал одной из самых трагических страниц в мировой истории. Мужество узников концлагерей позволило сломать "машину уничтожения".

Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Задача политиков и общественных деятелей - сохранить и передать следующим поколениям всю правду о войне и страданиях миллионов людей.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - приводит слова Путина ТВЦ.RU.

Первый камень был заложен в конце января прошлого года. В церемонии тогда приняли участие Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Монумент представляет собой композицию из белого и черного мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей.

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