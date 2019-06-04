Путин открыл памятник героям Сопротивления в концлагерях

Мужество узников позволило сломить нацистскую "машину уничтожения"

Владимир Путин во вторник посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Там президент открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.

По словам Путина, важно сохранять память о героях, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Происходившее с еврейским народом в годы Второй мировой войны глава государства назвал одной из самых трагических страниц в мировой истории. Мужество узников концлагерей позволило сломать "машину уничтожения".

Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Задача политиков и общественных деятелей - сохранить и передать следующим поколениям всю правду о войне и страданиях миллионов людей.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - приводит слова Путина ТВЦ.RU.

Первый камень был заложен в конце января прошлого года. В церемонии тогда приняли участие Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Монумент представляет собой композицию из белого и черного мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей.