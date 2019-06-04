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Названы увеличивающие риск рака груди продукты

15:52
  • вторник
  • 04 июня 2019

Врачи посоветовали женщинам ограничить употребление алкоголя и сахара

Врачи назвали четыре продукта, провоцирующие развитие рака груди. В первую очередь женщинам стоит ограничить употребление алкоголя, говорится в исследовании университета Техаса.

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Спиртные напитки увеличивают уровень эстрогена и провоцируют повреждения ДНК клеток, что приводит к их неконтролируемому делению и опухолям, объяснили ученые. Как пишет издание "МедикФорум", регулярное употребление алкоголя прочно связано с повышенным риском рака груди.

В черный список вошел и сахар. Как напомнили специалисты, вероятность развития опухолей молочных желез повышается у тех женщин, которые придерживаются диеты с высоким уровнем сахара. Речь идет не только о сладостях, но и о кетчупе, энергетических напитках.

Провоцируют развитие рака груди также жиры. Исследователи отмечают, что рацион должен быть сбалансирован по жирам, углеводам и белкам. Однако есть блюда, которые содержат так называемые вредные жиры – бургеры, картофель фри и прочий фастфуд.

Врачи также советуют женщинам отказаться от красного и переработанного мяса – оно также повышает вероятность опухолей груди. Красное мясо богато жирами, солью и консервантами.

Ранее врачи назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром.

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