Названы увеличивающие риск рака груди продукты

Врачи посоветовали женщинам ограничить употребление алкоголя и сахара
Врачи назвали четыре продукта, провоцирующие развитие рака груди. В первую очередь женщинам стоит ограничить употребление алкоголя, говорится в исследовании университета Техаса.
Спиртные напитки увеличивают уровень эстрогена и провоцируют повреждения ДНК клеток, что приводит к их неконтролируемому делению и опухолям, объяснили ученые. Как пишет издание "МедикФорум", регулярное употребление алкоголя прочно связано с повышенным риском рака груди.
В черный список вошел и сахар. Как напомнили специалисты, вероятность развития опухолей молочных желез повышается у тех женщин, которые придерживаются диеты с высоким уровнем сахара. Речь идет не только о сладостях, но и о кетчупе, энергетических напитках.
Провоцируют развитие рака груди также жиры. Исследователи отмечают, что рацион должен быть сбалансирован по жирам, углеводам и белкам. Однако есть блюда, которые содержат так называемые вредные жиры – бургеры, картофель фри и прочий фастфуд.
Врачи также советуют женщинам отказаться от красного и переработанного мяса – оно также повышает вероятность опухолей груди. Красное мясо богато жирами, солью и консервантами.
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