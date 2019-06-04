Аршавину запретили выезд за границу

Причина - долг по алиментам

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит", лондонского "Арсенала", экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не может выехать за границу из-за задолженности по алиментам. Об этом рассказал адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой Александр Добровинский.

"Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц", - приводит слова защитника "Интерфакс".

В конце февраля сообщалось, почему футболист хочет развестись как можно скорее. Отметим, что в 2012 году Аршавин также развелся с телеведущей Юлией Барановской. В браке у них родились трое детей.

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