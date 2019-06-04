СК показал видео убийства директора ТЦ в Подмосковье

Жестокую расправу над мужчиной совершил неизвестный в мотоциклетном шлеме

Следственный комитет опубликовал видео момента убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья. Как сообщается на сайте СК по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

4 июня в поселке Поворово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного ТЦ, когда он заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, опубликованных СК, неизвестный в мотоциклетном шлеме подходит к зданию, после чего совершает выстрел и скрывается.

По данным источника ТАСС, жертва - 60-летний Николай Леонов. Предварительно, убийство связано с его предпринимательской деятельностью.

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