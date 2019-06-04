ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК показал видео убийства директора ТЦ в Подмосковье

16:25
  • вторник
  • 04 июня 2019

Жестокую расправу над мужчиной совершил неизвестный в мотоциклетном шлеме

Следственный комитет опубликовал видео момента убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья. Как сообщается на сайте СК по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

4 июня в поселке Поворово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного ТЦ, когда он заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, опубликованных СК, неизвестный в мотоциклетном шлеме подходит к зданию, после чего совершает выстрел и скрывается.

По данным источника ТАСС, жертва - 60-летний Николай Леонов. Предварительно, убийство связано с его предпринимательской деятельностью.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Спецоперация
Спецоперация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.