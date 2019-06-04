Вкусно и безопасно: как работает система детского питания в Москве

Всё детское питание в Москве проходит жесткий контроль

Кормить детей не фаст-фудом, а полезной едой. К школьным завтракам и обедам - много разных требований. Они должны быть и вкусными, и безопасными, устраивать и детей, и родителей.

С точностью до грамма. Пирожки - с картошкой, вишней и яблоками - один к одному. Тысячи обедов и завтраков в круглосуточном режиме готовит "Комбинат дошкольного питания" под руководством Павла Панфилова.

"В школах, в которых есть пищеблоки, которые могут обеспечить приготовление еды, находится наш штат сотрудников, туда поставляется со всеми санитарными нормами сырье и полуфабрикаты, и там еда готовится. Я считаю, что самая вкусная еда - еда, приготовленная в течение двух-трех часов", - рассказывает руководитель предприятий "Комбинат дошкольного питания", "Московский Школьник" и "Школьник-ЮЗ" Павел Панфилов.

А для школ без своей кухни привозят уже готовую еду с основного производства. Меню - разнообразное и сбалансированное, разработано с учетом возраста детей.

"С расчетом того, как и сколько времени ребенок проводит в учебном заведении, составляется меню, с расчетом, сколько он должен употребить калорий, микроэлементов, причем это должно быть щадящее меню обязательно. Т.е. мы не ведем речь о фастфудной пище. Все понимают, что основная болезнь сейчас - фастфуд и приводящее к этому ожирение", - объясняет Панфилов.

В этом плане, по мнению Панфилова, российская система выигрышно смотрится на фоне ситуации в некоторых европейских странах, в которых нет централизованного питания.

"Ребенок может из такого списка выбрать, что он хочет. Как вы думаете, что выбирает ребенок из списка? Что вкуснее? Макароны, пицца, булка. Наше питание намного более научно обосновано, поэтому я считаю, у нас надо учиться, а не у них", - уверен Панфилов.

На рынке питания Москвы Павел Панфилов уже больше 20 лет. Сейчас его комбинаты снабжают едой школы и детские сады сразу в нескольких столичных округах: Юго-Западном, Южном, Троицком и Новомосковском. Предприятия работают под жестким контролем заказчиков и проверяющих инстанций.

"Если идет комплексная проверка, проверяется все: и медицинское состояние сотрудников, и пробы еды, даже берут соскобы специально со всех поверхностей", - показывает Панфилов.

Приготовление продуктов контролируют и родители. Вместе с учителями и технологами они - одна команда, цель которой - привить ребенку культуру здорового питания.

Наталья Тарасова, Михаил Бахтияров. "ТВ Центр".