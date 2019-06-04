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Галкина наказали за выходку на КВН

17:17
  • вторник
  • 04 июня 2019

Стало известно, почему юмориста больше не зовут в жюри шоу

Максим Галкин рассказал, почему его не зовут в жюри шоу КВН. По мнению телеведущего, он поплатился за свою строгость около 19 лет назад.

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Речь об этом зашла в ходе программы "Познер". Во время интервью у Галкина спрашивали о его творчестве и жизни. Владимир Познер поинтересовался, почему Галкин не появляется в жюри КВН, ведь это шоу по жанру очень близко к тому, что делает комик. В ответ супруг Аллы Пугачевой рассказал о неприятном инциденте.

"Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг", - признался Галкин в эфире программы "Познер". По словам шоумена, во время перерыва ведущий КВН Александр Масляков объяснил ему, что на передаче "не принято" ставить тройки.

После разговора телеведущий ставил высокие оценки всем участникам, однако больше приглашения войти в состав жюри не получал. Как пишут Дни.ру, руководство шоу могло выкинуть Галкина из состава судей за излишнюю самостоятельность.

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