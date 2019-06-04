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"У меня новый": обнявший Зеленского Юнкер пошутил про Порошенко (видео)

17:20
  • вторник
  • 04 июня 2019

Глава Еврокомиссии "прощупал" нового президента Украины

Во вторник состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который известен своим фривольным поведением.

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Во время выхода к прессе политики улыбались и оживленно разговаривали. Юнкер даже обнял украинского лидера за плечи. Журналисты спросили главу ЕК, скучает ли он по бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

"У меня есть новый" – лаконично ответил политик, улыбаясь. Зеленский поддержал шутку и заявил, что он лучше старого.

В мае Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с тогда еще президентом Украины Петром Порошенко. До этого председатель ЕК похлопал Порошенко по затылку.

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