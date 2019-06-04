"Что они делали, если довели до взрыва?" Путин отреагировал на ЧП в Дзержинске

Президент пообещал разобраться в причинах взрывов на заводе "Кристалл"

Президент России Владимир Путин прокомментировал серию взрывов на заводе в Дзержинске. ЧП на заводе "Кристалл" Нижегородской области произошло 1 июня.

Глава государства поручил изучить работу по устранению нарушений на заводе, которые были выявлены в апреле, и пообещал обсудить с прокуратурой эту ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь о ЧП зашла во время совещания с членами кабмина. Путин попросил руководителей соответствующих ведомств доложить о событиях в Дзержинске. Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на заводе нашли 35 нарушений до июньских событий, а срок их устранения был установлен на 26 августа.

"Понятно, август, вы сказали. Я услышал. Но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка", - заявил Путин.

1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В результате взрывов пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.

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