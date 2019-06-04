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Путин потребовал решить позорную проблему обманутых дольщиков

18:18
  • вторник
  • 04 июня 2019

Президент поручил снять с плеч граждан риски в жилищном строительстве

Ситуация с обманутыми дольщиками в России является позорной для страны. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник.

По его словам, риски в строительстве нужно переложить с граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государства. При этом это должно происходить без ущерба для объемов жилищного строительства.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик", - потребовал Путин. Слова главы государства приводит ТАСС.

Решения в этой сфере, полагает президент, должны сверяться со строительными компаниями. Подходить к решению проблемы Путин потребовал очень аккуратно, но в конечном счете обязательно решить проблему.

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