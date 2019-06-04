Зеленский неожиданно передумал о переговорах с Россией

Буквально месяц назад президент отказывался от диалога с Москвой, а теперь к нему готов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и выполнению минских соглашений. При этом, по словам политика, у страны есть инструменты защиты.
"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - приводит ТАСС его слова, сказанные по итогам переговоров в Брюсселе.
В конце мая Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой в настоящий момент невозможны. До этого он обратился к представителям США и Евросоюза с просьбой усилить давление на Москву и ввести в отношении России новые санкции.
Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной. Она предложила начать все "с чистого листа".