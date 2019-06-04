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Зеленский неожиданно передумал о переговорах с Россией

18:32
  • вторник
  • 04 июня 2019

Буквально месяц назад президент отказывался от диалога с Москвой, а теперь к нему готов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и выполнению минских соглашений. При этом, по словам политика, у страны есть инструменты защиты.

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"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - приводит ТАСС его слова, сказанные по итогам переговоров в Брюсселе.

В конце мая Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой в настоящий момент невозможны. До этого он обратился к представителям США и Евросоюза с просьбой усилить давление на Москву и ввести в отношении России новые санкции.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной. Она предложила начать все "с чистого листа".

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