Зеленский неожиданно передумал о переговорах с Россией

Буквально месяц назад президент отказывался от диалога с Москвой, а теперь к нему готов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и выполнению минских соглашений. При этом, по словам политика, у страны есть инструменты защиты.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - приводит ТАСС его слова, сказанные по итогам переговоров в Брюсселе.

В конце мая Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой в настоящий момент невозможны. До этого он обратился к представителям США и Евросоюза с просьбой усилить давление на Москву и ввести в отношении России новые санкции.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной. Она предложила начать все "с чистого листа".