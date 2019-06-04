Путин: зверским преступлениям нацизма нет прощения

Президент открыл памятник Героям сопротивления в Еврейском музее

В Москве во вторник открыли памятник героям Сопротивления в фашистских лагерях смерти и еврейских гетто в годы Второй мировой войны. В церемонии, прошедшей на территории Еврейского музея и центра толерантности, принял участие Владимир Путин. Год назад, напомнил президент, в нашей стране и за рубежом отмечалось 75-летие восстания в концлагере Собибор. Юбилей позволил привлечь внимание к подвигу людей, которые сумели дать отпор нацистам, даже попав в отлаженную, казалось бы, машину уничтожения.

Две абстрактные руки, раздвигающие створки дверей, из белого и черного мрамора. Именно таким архитектор Олег Фадеев представил будущий памятник героям сопротивления в фашистских лагерях смерти. В январе прошлого года лидеры России и Израиля заложили его первый камень. И вот во вторник Владимир Путин уже приехал, чтобы открыть этот монумент, передает "ТВ Центр".

"Символический камень в основание этого монумента был заложен в год 75-летия восстания в Собиборе. Узники этого одного из самых беспощадных "лагерей смерти" совершили, казалось бы, невозможное – своим мужеством, силой духа, отчаянным желанием дать отпор мучителям сломили машину уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой. Их подвиг, бесстрашие и воля руководителя восстания, лейтенанта Красной армии Александра Печерского, не может не поражать", - заявил Путин.

Восстание в фашистском лагере смерти "Собибор", которое организовал и возглавил лейтенант Красной армии, еврей по национальности, Александр Печерский, стало самым успешным за годы войны. Все остальные попытки, а их было немало, в подавляющем большинстве заканчивались трагически. Но это ни в коем случае не отменяет героизм и подвиг тех людей, что находили в себе силы даже в нечеловеческих условиях продолжать бороться.

"Безоружные, истощённые, фактически обречённые узники самых разных возрастов и национальностей находили силы оставаться людьми в этих адских жерновах, строили планы восстаний и побегов, сопротивления, как могли, поддерживали и спасали друг друга. Они отстаивали не только своё право на жизнь, но и саму идею человеческого достоинства, которую нацизм с его смертоносной идеологией национального, расового превосходства пытался отнять у людей и у целых народов. Да, они – жертвы, узники концлагерей, они жертвы, но вместе с тем и победители, без всяких сомнений. Мы преклоняем свои головы перед памятью каждого из них", - указал Путин.

Имена большинства этих героев сопротивления в концлагерях и гетто уже невозможно установить, потому как выжили в итоге единицы. Никто теперь не назовёт всех тех, кто боролся в Варшавском и Белостокском гетто. Тех, кто вел подрывную работу в составе небольших групп или многочисленного подполья, вроде того, что было создано в концлагере Маутхаузен. Но забывать об их подвиге, безусловно, нельзя. Как и о тех преступлениях, что совершали фашисты и их пособники.

"Массовое, поставленное на поток уничтожение людей – зверское преступление нацизма, которому нет прощения. Как нет и не может быть оправдания тем, кто добровольно становился соучастником этих злодеяний: бандеровцам, участникам легионов СС, националистическим бандам, которые сеяли смерть в Прибалтике, на Украине, в странах Европы", - сказал Путин.

Для этого было создано более 40 тысяч концентрационных лагерей, в которых было уничтожены десятки миллионов человек: евреев, цыган, русских, украинцев, белорусов. И об этом забывать тоже не стоит. Как и о том, кто в итоге избавил мир от фашизма, победив в той войне.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совместный долг – политиков, общественных, религиозных деятелей – хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чём не повинных людей. В этой правде – наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - подчеркнул Путин.

К чему они приводят, можно воочию посмотреть, посетив Еврейский музей и центр толерантности. Одну из экспозиций, посвященную людям, под страхом смерти прятавших у себя евреев, во вторник показали и президенту.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".