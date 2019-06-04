Зеленскому в Европе уделили всего полчаса

Подробности первого зарубежного визита нового президента Украины

Владимир Зеленский во вторник находится в Брюсселе. В программе его первого зарубежного визита в качестве президента Украины сразу две встречи: с главой еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как заявили в киевской администрации, цель переговоров - подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины, а также поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании мифической российской агрессии. А ещё, по всей видимости, показать, что Зеленский лучше Порошенко.

Сопровождающие президента Украины буквально вбегают в здание Европейского совета. Свой первый зарубежный визит Владимир Зеленский явно не хочет начать с опоздания.

По такому поводу он даже в костюме и галстуке, а не как обычно - в рубашке с закатанными рукавами. Но вместо официальных приветствий – расслабленное "Привет". Журналисты тут же спрашивают Жан-Клода Юнкера: "Вы не скучаете по президенту Порошенко?"

"У меня теперь есть новый друг", - ответил он.

"Да, это я. Я новый друг. Как известно, новый друг лучше старого", - подтверждает Зеленский.

Видео: "У меня новый": обнявший Зеленского Юнкер пошутил про Порошенко

Шутки - удачные или не очень - для украинского президента, что называется, профильное направление. Но в Брюссель он поехал не только веселить европейских политиков. А, как сам написал в соцсетях, напомнить о главном.

"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как будем принуждать его к миру?" – сообщил Зеленский.

Зеленский требует от Европы продлить антироссийские санкции, а сам якобы готовит стратегию по возвращению Крыма. В конце концов, под стратегии обычно выделяют и финансирование. В Брюсселе в ответ снисходительно кивают. Но Европу, скорее, волнует, как новый президент Украины будет возвращать многомиллионные долги и начнет ли наконец настоящую борьбу с коррупцией.

Вся европейская пресса накануне визита в Брюссель задается одним вопросом: "Так удастся ли актеру все-таки стать президентом?"

"Поможем рядовому Зеленскому! Лозунг, который появился в Европейском Союзе через месяц после того, как бывший комик оделся в костюм президента. Судя по видеороликам, где лидер показывает свои мышцы в тренажерном зале или ест фастфуд, чтобы "оставаться рядом с людьми", дорога в президенты, как нам представляется, будет долгой", - говорится в статье Le Figaro "Украина: Брюссель помогает Зеленскому".

От Зеленского, хором отмечают СМИ, ждут выполнения Минских договоренностей. Накануне для консультаций в Киев приезжали министры иностранных дел Германии и Франции. Зеленский, как сам он уверяет, готов быстро перейти от слов к делу. Назначил нового представителя Киева на переговорах контактной группы - им стал экс-президент Леонид Кучма. И якобы - о чем заявляет посол встречи с генсеком НАТО - готов запустить процесс обмена пленными.

Но куда больше внимания на короткой пресс-конференции уделили привычным обвинениям в адрес России. Решением выдать паспорта жителям Донбасса Москва якобы расшатывает ситуацию на востоке Украины. А провокацию в Керченском проливе устроила сама Россия. НАТО - отмечает генсек альянса – просто вынудили ответить.

"В ответ на незаконные действия России, НАТО увеличило присутствие в Черном море. Там теперь больше самолетов и кораблей", - сказал Йенс Столтенберг.

В таких условиях, подхватывает Владимир Зеленский, Украина должна, конечно, стать главным партнером для НАТО в Европе. А еще лучше - войти в Североатлантический Альянс. Как скоро - правда, по-прежнему неизвестно. Да и это вряд ли успели обсудить на встрече. Общение Зеленского со Столтенбергом заняло примерно 30 минут. Встреча с Жан-Клодом Юнкером не продлилась и часа.

А ведь ровно пять лет назад - в июне 2014 года - в Брюсселе впервые принимали Петра Порошенко. Тогда он тоже говорил о вступлении Украины в ЕС и НАТО. В 2019 году, как показал первый зарубежный визит нового украинского президента, ситуация изменилась не сильно. В Брюсселе по-прежнему любят об этом поговорить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.

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