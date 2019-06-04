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У украинских верующих начали требовать справки на Афоне

20:08
  • вторник
  • 04 июня 2019

Без нее на Святую гору не пустят

Не все двери в Европе охотно открывают для представителей Украины. Ограничения для паломников из этой страны ввели игумены афонских монастырей, передает "ТВ Центр".

Отныне попасть на Святую гору украинцам можно лишь при наличии особого документа. Помимо заграничного паспорта и специального разрешения на посещение монашеской республики теперь потребуется предъявить ещё и письменное подтверждение принадлежности паломника к канонической православной церкви. Справка на бланке епархиального управления должна быть завизирована подписью архиерея и печатью, и обязательно с указанием дат поездки.

Афонские старцы ранее открыто раскритиковали решение предоставить томос украинским раскольникам. Константинопольского патриарха Варфоломея обвинили в неуважении к канонам и грубом вмешательстве в дела поместной церкви.

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