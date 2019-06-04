Собянин предложил создать механизм контроля за счетами проектного финансирования

Владимир Путин одобрил предложение

На совещании с правительством Владимира Путин обсудил проблемы, связанные с переходом строительной отрасли на новые правила финансирования. Необходимо, подчеркнул президент, избавиться от такого позорного явления, как "обманутые дольщики", передает "ТВ Центр".

С 1 июля отрасль перейдёт на работу по так называемым эскроу-счетам. Граждане, желающие приобрести жильё по долевой схеме, будут вносить деньги в банк, тот профинансирует строительство кредитами, а деньги со счетов перечислят застройщикам лишь после сдачи дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что при такой схеме возможны различные сбои. Органам власти необходим легальный доступ к информации о проблемах, возникающих между банками и застройщиками.

Сергей Собянин: "Какие проблемы возникают у застройщиков и банков - мы не знаем или знаем, но на каких-то добрых отношениях с банками. Законодательно — это коммерческая тайна банка. Мы получим проектное финансирование в массовом порядке банков и застройщиков. Там будут возникать технологические проблемы, связанные с задержкой финансирования, например, банк будет задерживать на день, на неделю, на месяц финансирование по каким-то причинам, связанным с проектным финансированием. Мы об этом знать не будем. Мы узнаем информацию об этом, когда будет какая-то серьёзная проблема".

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России: "В принципе, предоставление информации субъектам Федерации возможно с согласия заёмщика. Если застройщик согласен, чтобы эта информация предоставлялась, тогда не будет нарушения законодательства о банковской тайне, но мы должны дополнительно рассмотреть".

Владимир Путин: "Согласие застройщика... Или прописать, что должен быть заранее согласен, или если не прописать - банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Надо просто в открытую, мне кажется, лучше сформулировать открытые правила - понятные и прозрачные".