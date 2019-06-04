Собянин рассказал о развитии программы "Мой район"

Город начал активную фазу реализации программы

На сайте mos.ru появится раздел, посвященный программе "Мой район". Об этом зявил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

В этом разделе будет отображена информация обо всех районах Москвы, их развитии, уникальности районов и интересных объектах. Собянин отметил, что город переходит в активную фазу реализации программы, многие работы в районах проходят под эгидой "Моего района". Одновременно будут нарабатываться и проекты будущего.

"Это уникальная работа. Хотя должен сказать, что 80% москвичей любят свои районы, знают их, и хотят, чтобы они развивались и процветали", - сказал мэр, добавив, что на портале появится раздел, где граждане смогут оставить свои пожелания и замечания.