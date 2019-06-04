Собянин о московском образовании: нельзя останавливаться

Мэр столицы рассказал об успехах системы образования в городе

Больше половины всех золотых медалей Всероссийской олимпиады школьников завоевали московские учащиеся, однако страна не стоит на месте - надо двигаться вперед. Об этом Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

"Важно, чтобы в каждой школе получали хорошее образование, которое дало бы ребенку возможность поступить в лучшие вузы страны, определиться с профессией, это очень важно", - отметил мэр.

Собянин также рассказал, что сегодня на сайт портала "Московской электронной школы" заходят интересующиеся в Германии, Австрии, США и многих других. Он становится крупным международным проектом.

"Нам важно, чтобы туда заходили и другие регионы, выкладывали свои тематические ролики. Но в первую очередь, мы создавали проект для московских учителей и школьников. Чтобы он мог вобрать самое лучшее, что есть в системе образования", - сказал мэр.