Собянин: звание "Московский врач" получили более 700 докторов

Более 700 врачей прошли аттестацию и получили звание "Московский врач". Об этом заявил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По его словам, сегодня обладатели этого звания по уровню квалификации могут сравниться с европейскими докторами. Однако власти города столкнулись с проблемой.

"700 врачей всего прошли отбор, а у нас их около 40 тысяч. Поэтому мы приняли решение сделать лайт-режим: второй уровень "Московского врача", чтобы он был приемлем для большинства врачей", - рассказал мэр. Остальные врачи будут "подтягиваться" до высшего уровня, отметил Собянин.

Кроме того, мэр рассказал, что город начал реализацию второго этапа программы "Московская поликлиника". Речь идет о донастройке системы здравоохранения, в том числе развитии логистики в медицинских учреждениях и приведении их к единому стандарту. Кроме того, поликлиники должны быть обеспечены полным набором врачей.