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Названо имя подозреваемого в убийстве экс-спецназовца ГРУ

20:25
  • вторник
  • 04 июня 2019

Адвокат мужчины уверен в невиновности своего подзащитного

Стало известно имя одного из задержанных в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Убийство молодого человека, поражающее своей жестокостью, произошло 1 июня.

Как отмечается в сообщении Telegram-канала Mash, подозреваемого зовут Сергей Ходжаян. По словам его адвоката Олега Жильцова, его подзащитный не скрывался от следствия, а спокойно три дня проживал у себя дома и ходил на работу.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ. Его имя следователи не уточнили.

Убийство Белянкина произошло на прошлой неделе возле подмосковной деревни Путилково. Группа мужчин набросилась на него с ножом, когда тот заступился за прохожего.

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Никита Белянкин
Никита Белянкин
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